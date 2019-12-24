Демократы нашли новый способ отправить Трампа в отставку

Палата представителей предъявит Дональду Трампу новые обвинения Фото: flickrpd

В палате представителей США продолжат добиваться импичмента президента Дональда Трампа и предъявят ему новые обвинения. Для этого обладающие большинством в палате члены Демократической партии хотят по делу о злоупотреблениях американского лидера допросить Дона Макгана, бывшего юридического консультанта Белого дома.

«Демократы рассчитывают допросить бывшего советника президента Дона Макгана», — сообщает CNN. Они надеются на признание Макгана в том, что Трамп приказывал ему добиться увольнения Роберта Мюллера — главы комиссии по расследованию возможного вмешательства России в выборы президента США. Трамп отрицал эти обвинения.

Телеканал отмечает, что Макган может воспользоваться правом не отвечать на вопросы комиссии, даже если конгрессмены через суд добьются его явки. До сих пор свидетель отказывался посещать заседания юридического комитета палаты представителей.

Ранее нижняя палата Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Решение должен теперь утвердить Сенат, где большинство у членов Республиканской партии, передает агентство Nation News. Сам Трамп обвинил демократов в нарушении конституции.