23 декабря 2019

Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

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Галину Волчек госпитализировали в одну из московских больницФото: wikipedia.org

Театральный режиссер Галина Волчек попала в больницу. По данным СМИ, ее госпитализировали в одну из клиник Москвы.

«Сейчас она находится в реанимации», — пишет «Царьград».

Ее состояние оценивается врачами как тяжелое. По предварительной информации, у Волчек возникли проблемы с сердцем.

86-летняя народная артистка СССР стала режиссером театра «Современник» в 1971 году. Позднее она также заняла должность художественного руководителя театра. Волчек известна также своими ролями в фильмах «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

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