Глава Кургана раскрыл планы по масштабным стройкам на 2020 год

Андрей Потапов пообещал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2020 году в Кургане продолжится масштабный ремонт дорог, дворов и социальных учреждений. Примерные планы мэрии озвучил на пресс-конференции глава Кургана Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.RU».

Дорожные работы запланированы на улице Мостостроителей (от Голикова до «Курганстальмоста»), проезде от «Курганстальмоста» до улицы Автозаводской (включая улицы 2-ю Часовую и Загородную), проезде от шоссе Тюнина до трассы «Иртыш» (через поселок Керамзитный, включая ремонт дворов в нем), улице Коли Мяготина (от памятника танкистам до улицы Невежина), улице Новой в центре города.

«Это я называю те объемы, так скажем, не считая маленьких кусков улиц. То, что не доделали в этом году, — Черемухово, улицу Пичугина — понятно, что эти улицы будут сделаны в следующем году», — заявил Потапов. Он также отметил, что в 2020 году власти намерены увеличить объемы ремонта дворов. «Я пока не буду называть эти большие цифры, чтобы не шокировать, но этот прорыв будет», — отметил мэр.

Администрация Кургана намерена продолжить реконструкцию стадионов КЗКТ и «Синтез». «В 2020 году только по инвестпрограмме областного правительства запланирована реконструкция 35 школьных и дошкольных учреждений», — добавил Потапов.