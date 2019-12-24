Челябинские попрошайки оккупировали тюменские АЗС и парковки. ФОТО

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Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Челябинцы выпрашивают деньги на бензинФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На тюменских АЗС и парковках уже неделю работают челябинские попрошайки. У всех машины с региональными номерами 174. Сообщение с информацией об этом было опубликовано в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

«Подходят и просят денег на бензин со словами: „Мне стыдно, я с ребенком, выручи и т. д.“. За неделю подошли трое с зазубренным текстом» — возмутился анонимный автор, опубликовав фото. Происходящее не оставило равнодушными и других тюменцев. «Это старая цыганская схема», — написал Александр Марков. «Позорят себя же, взрослые мужики, ладно хоть ребенка босиком не отправили попрошайничать, а так он в машине с ними тусуется», — отреагировала на пост Арсалана Хамид.

Оперативно узнать в управлении МВД по Тюменской области как решается данная проблема «URA.RU» не удалось — в ведомстве взяли время на подготовку ответа.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

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