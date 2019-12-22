Россиянам объяснили, как не растолстеть на новогодних каникулах

Россиянам сказали, сколько нужно готовить салатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утро 31 декабря необходимо начинать не с подготовки к новогоднему ужину, а с завтрака. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» рассказал фитнес-эксперт Денис Жидков.

«Не нужно 31 декабря игнорировать завтраки, обеды и ужины. Это позволит исключить ночное переедание и получить настоящее наслаждение от любимых блюд», — рассказал Жидков. По словам эксперта, люди, следящие за фигурой, могут не переживать из-за разового банкета. Он отметил, что вместо оригинального состава оливье можно добавить курицу и майонез с низкой жирностью — тогда лишние килограммы не угроза. Однако готовить большое количество салатов не стоит, так как есть риск получить отравление.

Также эксперты настаивают на разнообразном столе. Это нужно для того, чтобы обмануть свой организм. Из-за того, что человек съедает понемногу разного, к нему быстро приходит чувство насыщения. При этом, в Новый год не обязательно делать большое количество бутербродов. «На столе должно быть что-то кислое, соленое, горькое, сладкое, вяжущее и острое, — поделился руководитель коломенского экокафе «Вкусный образ жизни» Дмитрий Легков.

Ранее врачи рассказали об опасном количестве красной икры на Новый год. Диетолог Маргарита Королева отметила, что за новогодним столом россиянам следует съесть не более двух-трех канапе с этим деликатесом.