Названа дата открытия нового прямого рейса из Тюмени

Прямой рейс из Рощино в Казань начнет летать 14 января Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прямой рейс из Тюмени в Казань начнет летать 14 января. Об этом на итоговой пресс-конференции 2019 года сообщил губернатор Александр Моор. Ранее «URA.RU» писало, что главы Тюменской области и Татарстана анонсировали открытие нового маршрута.

«Договорились с президентом Татарстана, что самолеты будут летать три раза в неделю. По нашим подсчетам, рейс должен выйти на самоокупаемость», — отметил губернатор, добавив, что новый маршрут пока запланирован на 2020 год. «А там посмотрим», — сказал Моор.

Известно также, что рейс будет выполнять авиакомпания Utair. Судя по информации на сайте перевозчика, стоимость билетов будет начинаться от 2500 тысяч рублей в одну сторону.