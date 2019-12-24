Курганский губернатор пообещал рост зарплат бюджетникам

Заработная плата курганских врачей и учителей должна вырасти на 5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сотрудникам некоторых бюджетных и муниципальных учреждений могут повысить зарплату. Об этом на своей странице в соцсетях написал губернатор Вадим Шумков.

«Финансисты и социальные департаменты дают прогноз о возможности увеличить заработную плату ряду категорий бюджетников и муниципальных служащих за счет внутренних ресурсов сверх целевых показателей в среднем до 5%. По отдельным категориям рост будет и по итогам этого года», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что рост стал возможен благодаря «снижению численности управленческого аппарата и затрат на коммуналку соцучреждений». На повышение оплаты труда будут направлены те средства, которые удалось сэкономить.

Руководители профильных департаментов публично предоставят информацию с указанием категорий бюджетников. «Просьба не критиковать их и не цепляться к цифрам. Они учатся не обещать несбыточного и отвечать за свои слова, но делают это искренне. Разумеется, это не так много, как хотелось бы, но мы стараемся», — уточнил губернатор.