Тюменские таксопарки отреагировали на запрет губернатора нанимать мигрантов

Тюменские таксопарки спокойно отнеслись к постановлению губернатора Моора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Партнеры «Яндекс. Такси» в Тюмени не будут испытывать трудностей с персоналом из-за постановления губернатора Александра Моора о запрете найма водителей из-за рубежа. Об этом «URA.RU» рассказал директор одного из тюменских таксопарков Сергей Сергеев, который давно сотрудничает с агрегатором.

«Мы запрета для мигрантов не опасаемся вообще, потому что мигрантов на работу давно уже не берем. На них от пассажиров традиционно много жалоб, стиль езды у них непонятный, и отношение к машинам, которые они у нас раньше брали в аренду, мягко говоря, не очень» — пояснил агентству Сергеев.

В «Яндекс. Такси» от комментариев воздержались, поскольку постановление губернатора Тюменской области не входит в зону ответственности агрегатора: непосредственно с водителями компания никаких договоров не заключает. На местах этим занимаются таксопарки. Формально «Яндекс. Такси» оказывает лишь информационные услуги.

Постановление губернатора вступает в силу 1 января 2020 года.