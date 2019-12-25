В новогоднюю ночь движение в центре Кургана будет перекрыто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение автомобилей по центральным улицам в центре Кургана будет ограничено вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь. Постановление городской администрации об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения праздничных мероприятий», — говорится в документе. В частности, с 16.00 до 19.30 31 декабря будет перекрыта улица Гоголя (между улицами Томина и Ленина). Этот же участок будет закрыт с 22.00 31 декабря до 00.30 1 января — вместе с улицами Володарского (от Гоголя до Карла Маркса), Карла Маркса (от Володарского до Ленина) и Ленина (от Карла Маркса до Коли Мяготина).

Этим же постановлением запрещена остановка и стоянка автомобилей на парковке возле здания по улице Гоголя, 61, с 07.00 20 декабря до 17.00 7 января 2020 года. УМВД России по городу Кургану рекомендовано контролировать соблюдения указанных ограничений, а также обеспечить безопасность дорожного движения и соблюдение общественного порядка во время празднования.