24 декабря 2019
23 декабря 2019

В Кургане перекроют центральные улицы для празднования Нового года. СХЕМА

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Иллюминация. Курган, елка, праздник, город курган, иллюминация, площадь ленина, новый год
В новогоднюю ночь движение в центре Кургана будет перекрытоФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Движение автомобилей по центральным улицам в центре Кургана будет ограничено вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь. Постановление городской администрации об этом опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Разрешить закрыть движение всех видов транспорта на время проведения праздничных мероприятий», — говорится в документе. В частности, с 16.00 до 19.30 31 декабря будет перекрыта улица Гоголя (между улицами Томина и Ленина). Этот же участок будет закрыт с 22.00 31 декабря до 00.30 1 января — вместе с улицами Володарского (от Гоголя до Карла Маркса), Карла Маркса (от Володарского до Ленина) и Ленина (от Карла Маркса до Коли Мяготина).

Этим же постановлением запрещена остановка и стоянка автомобилей на парковке возле здания по улице Гоголя, 61, с 07.00 20 декабря до 17.00 7 января 2020 года. УМВД России по городу Кургану рекомендовано контролировать соблюдения указанных ограничений, а также обеспечить безопасность дорожного движения и соблюдение общественного порядка во время празднования.

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