В Кургане вспомнили спорткомплекс «Спартак», который снесли тракторами. Фото
Дворец спорта снесли в Кургане
Фото: Илья Московец © URA.RU
Осенью 1972 года в Кургане открыли огромный спорткомплекс с бассейном «Спартак», который после развала СССР сносили бульдозерами. Об этом URA.RU рассказал бывший строитель Александр, который сейчас уже на пенсии.
«Во дворце спорта профсоюзов „Спартак“ в Кургане было пять больших залов для занятий и 25-метровый бассейн. На стене здания находилась красивая мозаика. После заката Советского союза спорткомплекс снесли, а на его месте построили дом», — сообщил пенсионер.
Целые поколения горожан занимались во Дворце под руководством талантливых тренеров. Занятия были бесплатными, вспомнил Александр.
Бассейн посещали горожане
