Общество

ЖКХ и Городская среда

В Кургане вспомнили спорткомплекс «Спартак», который снесли тракторами. Фото

19 октября 2025 в 17:45
Дворец спорта снесли в Кургане

Фото: Илья Московец © URA.RU

Осенью 1972 года в Кургане открыли огромный спорткомплекс с бассейном «Спартак», который после развала СССР сносили бульдозерами. Об этом URA.RU рассказал бывший строитель Александр, который сейчас уже на пенсии.

«Во дворце спорта профсоюзов „Спартак“ в Кургане было пять больших залов для занятий и 25-метровый бассейн. На стене здания находилась красивая мозаика. После заката Советского союза спорткомплекс снесли, а на его месте построили дом», — сообщил пенсионер.

Целые поколения горожан занимались во Дворце под руководством талантливых тренеров. Занятия были бесплатными, вспомнил Александр.

Бассейн посещали горожане

Фото: паблик «Старый Курган» ВК

