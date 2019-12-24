У внучки экс-премьера Черномырдина забрали дачу на Рублевке

Внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина — Мария — лишилась земельного участка с двумя домами в поселке Горки-10 на Рублевке. Такое решение принял арбитражный суд Москвы.
Все дело в том, что сын экс-премьера Виталий Черномырдин еще в 2018 году был признан банкротом. За несколько лет до этого он передал своей дочери по договору дарственной участок площадью больше пяти гектаров с двумя домами. Это сделку суд признал недействительной, поскольку на тот момент Черномырдин-младший уже имел «несколько неисполненных решений о взыскании с него денежных средств».
«Договоры дарения имеют признаки мнимых сделок, совершенных лишь для вида <…> с целью вывода ликвидного имущества должника во избежание обращения на него взыскания по требованиям кредиторов», — приводит РИА «Новости» выдержку из решения суда.
В сентябре 2018 года Виталию Черномырдину запретили выезжать из России. На тот момент в реестре требований, предъявляемых кредиторами, числилось претензии на 20,4 млрд рублей.