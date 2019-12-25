Текслер объединит Челябинск с соседними городами ради новой структуры

Алексей Текслер поменяет транспортные схемы в трех территориях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочия по управлению муниципальным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе передадут на областной уровень. Как сообщили «URA.RU» в Законодательном собрании региона, губернатор Алексей Текслер внес в ЗСО соответствующий документ

«Проект закона о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления и органами государственной власти Челябинской области рассмотрят на сессии Заксобрания 26 декабря», — уточнили в пресс-службе.

О возможности передачи челябинского муниципального транспорта на уровень области впервые заговорили летом. Текслер обсуждал этот вопрос с мэром Челябинска Натальей Котовой. Позже было принято решение передать области муниципальный транспорт Копейска и Сосновского района, но для этого требовалось принять специальный закон, который теперь рассмотрят депутаты.

После того как закон вступит в действие, на базе министерства дорожного хозяйства создадут областное казенное учреждение, куда передадут транспорт с трех территорий

«Это будет не быстрый процесс, — пояснил „URA.RU“ вице-губернатор Сергей Шаль. — На время переходного периода все муниципальные транспортные предприятия продолжат работу. Нам предстоит создать единую транспортную карту для Челябинска, Копейска и Сосновского района. Копейск и район примыкают к областному центру и речь идет о единой агломерации».