Подсудимый по делу директора курганского аэропорта не явился на собственный суд

Дмитрий Коваленко прибыл на судебное заседание без своего заместителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный энергетик АО «Аэропорт Курган» Андрей Тябутов 25 декабря не явился в областной суд, где должны были рассматривать его апелляционную жалобу, передает корреспондент «URA.RU». Ранее Тябутова вместе с директором аэропорта Дмитрием Коваленко признали виновными в незаконной рубке деревьев и приговорили к миллионным штрафам.

Адвокат Владимир Менщиков предоставил справку о том, что его подзащитный с понедельника находится на больничном. Судья отметил, что дело допускается рассматривать и в отсутствие Тябутова, если тот не против. «Он ходатайствует о личном участии в суде», — заявил адвокат. В результате судебное заседание перенесли на 22 января 2020 года.

Коваленко и Тябутов признаны виновными в незаконной рубке деревьев на территории аэропорта и прилегающей территории. В конце октября суд приговорил каждого из них к штрафу в 1,15 млн рублей. Кроме того, им предстоит выплатить почти 1,3 млн рублей в качестве компенсации ущерба. При этом гособвинение просило для подсудимых наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее «URA.RU» сообщало, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов усомнился в законности возбуждения уголовного дела в отношении Коваленко. Сам директор аэропорта заявлял, что его приговор может стать опасным прецедентом: «Муниципальные образования будут вмешиваться в процессы обеспечения безопасности полетов, что приведет неизвестно к чему». Приговор обжаловали и Коваленко, и Тябутов, и их адвокаты.