Экономист объяснил, как решение Путина спасло экономику России от дефолта

Валерий Сенков сказал, что Путин спас Россию от очередного дефолта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов предотвратило дефолт в экономике страны. Такое мнение «URA.RU» выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина Валерий Сенков.

«Был бы еще один дефолт с очень серьезным обесцениванием курса национальной валюты, поскольку мы бы не смогли выполнить свои обязательства на внешних рынках», — заявил «URA.RU» кандидат экономических наук. Он добавил, что создание фондов действительно благо для экономики России.

Экономист отметил, что сейчас Фонд национального благосостояния (ФНБ) выполняет роль не только «подушки безопасности», но и может трансформировать сбережения в инвестиции. «По закону сказано, что как только размер ФНБ достигнет 7% ВВП, все что свыше будет инвестировано в инфраструктурные проекты внутри экономики. Это обязательная составляющая, которая заставляет имеющиеся деньги работать», — сказал эксперт.

Сенцов также вспомнил о том, как Путин принимал решение о создании резервных фондов. «Ключевой момент здесь то, что Владимир Путин услышал об этой возможной системе. Ее предложили известные многим два экономиста. Это ныне покойный академик Дмитрий Львов и академик Сергей Глазьев», — заключил экономист.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что решение Путина спасло российскую экономику во время кризиса 2008—2009 годов. Кудрин уверен, что именно наличие появление фондов стало решающим фактором, напоминает «Пятый канал».