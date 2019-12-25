Отец стрелка Шамсутдинова рассказал, как его сына будут этапировать в Москву

Срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, доставят на психолого-психиатрическую экспертизу в Москву не раньше января. Об этому «URA.RU» рассказал отец стрелка Салим Шамсутдинов. По его словам, процесс может занять несколько недель.

«Рамиля начнут этапировать 26 декабря. Я не думаю, что кто-то выделит для него специальный самолет, поэтому в Москву на экспертизу поедет на общих основаниях — спецвагоном. Со всеми остановками и пересадками это может затянуться недели на две, а то и дольше», — рассказал Шамсутдинов-старший агентству.

Отец стрелка считает, что в Москву Шамсутдинова-младшего доставят 9—10 января. Экспертиза пройдет в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Редакцией агентства для подтверждения этой информацией направлен запрос в Министерство обороны РФ.

Ранее «URA.RU» писало о том, что воинскую часть, в которой служил Шамсутдинов, расформировали. А сам он стал потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

Срочник из Тюменской области расстрелял сослуживцев 25 октября. Восемь человек тогда погибли на месте. Еще двое находятся в тяжелом состоянии в одном из столичных госпиталей. Один из них — земляк стрелка Евгений Графов.