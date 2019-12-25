Медведев обратился к Путину с пожеланием на Новый год

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту России Владимиру Путину хороших новогодних праздников и, по возможности, небольшого отдыха.
«Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы <…> пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится», — заявил Медведев на встрече Путина с кабинетом министров в Белом доме, сообщает РИА «Новости».
Премьер-министр также поблагодарил главу государства за внимание к деятельности правительства и за оперативные решения, которые он принимает необходимых случаях. После чего Медведев от имени кабмина пригласил российского президента «попить чайку».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU» отметил, что планы президента России Владимира Путина на Новый год еще неизвестны.