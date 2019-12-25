Минтруд порекомендовал уральским чиновникам, как вести себя в соцсетях и на людях

За компрометирующие посты в соцсетях чиновников будут наказывать Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пермским чиновникам выдали рекомендации, как вести себя в социальных сетях, на людях и во время отдыха. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «URA.RU») разослало Министерство труда России. Там также сказано, что за проступки чиновников будут наказывать публично.

«Служащему рекомендуется до совершения какого-либо поступка задуматься о том, как это будет воспринято коллегами по службе, и прислушаться к их профессиональным советам. При размещении информации в сети „Интернет“, в том числе в социальных медиа в личных целях, необходимо подходить к данному вопросу осознанно и ответственно», — говорится в рекомендациях Минтруда. Служащим запрещено публиковать тексты, фотографии и видео, которые прямо или косвенно указывают на их должностной статус, если это не связано с исполнением служебных обязанностей.

Чиновникам рекомендуют проводить разъяснительные беседы с родственниками, чтобы те не упоминали их имена и должности для решения вопросов личного характера. Также служащим не рекомендуют встречаться и ездить на отдых с друзьями, если они состоят с ними еще и в рабочих отношениях. Эта же рекомендация относится и к получению подарков от них.

В случае проступка от служащего могут потребовать публичных извинений, также провинившегося могут отчитать в присутствии других чиновников. При этом строгость наказания будет определяться в зависимости от того, сколько людей узнало о проступке чиновника.

«Размер аудитории, которой стало известно о совершении служащим неэтичного поступка, увеличивает ущерб, причиненный репутации служащего, авторитету государственного (муниципального) органа», — сказано в документе. Там также отмечают, что совершение проступка будет учитываться и при принятии кадровых решений.