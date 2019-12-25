Скворцова поспорила с Голиковой из-за ужасного состояния медицины

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не согласилась с мнением заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой о низком уровне оптимизации здравоохранения в регионах. Она считает, что оценка вице-премьера слишком эмоциональна.
«Излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество [медицины]. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более чем на пять лет», — заявила Скворцова. При этом министр согласилась, что программа оптимизации здравоохранения в регионах проходила по-разному. Она отметила позитивное движение в этом вопросе.
Как сообщало «URA.RU», Татьяна Голикова пожаловалась на плохое состояние российской медицины. По ее мнению, оптимизация здравоохранения была проведена ужасно во многих регионах страны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день средств на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно, напоминает RT.