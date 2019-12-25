Шойгу рассказал о преодолении критической ситуации в российской армии

Сергей Шойгу выступил с громким заявлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который подчеркнул, что ранее в этой сфере ситуация в российских Вооруженных силах была критической.

«После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось летного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год», — цитирует федерального министра «Интерфакс». Шойгу также добавил, что в настоящее время в армии полностью восстановлена в необходимом объеме подготовка офицеров как выпускников военных училищ, так и военных академий, отмечает RT. Теперь, по словам главы Минобороны, военное ведомство перешло на плановую подготовку офицеров.

Ранее «URA.RU» писало о том, что за семь лет работы на посту министра обороны РФ Сергею Шойгу удалось укрепить боеспособность российской армии. Об этом заявил агентству военный эксперт Михаил Ходаренок. Другое важное достижение Шойгу как министра — изменение качества жизни российских военных. Кроме того, эксперт также обратил внимание на высокие темпы строительства жилья для российских военнослужащих.