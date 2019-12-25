Сенатор Пушков: в странах с несменяемой властью есть угроза революции

По мнению Алексея Пушкова, события «арабской весны» могут повториться в других странах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В странах, где долгое время не меняется руководство и политические элиты, велика вероятность революций. Такое мнение высказал член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Надо подтягивать талантливую молодёжь, продвигать её, чтобы не было застывшей заскорузлой системы. Когда возникает несменяемая социальная элита и внутри самой себя варится, — это очень опасная история…», — заявил политик в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Пушкова, примером такой угрозы можно назвать события, предшествовавшие «арабской весне». Сенатор также подчеркнул, что протесты и восстания, проходившие на Ближнем Востоке и в Северной Африке и прозванные «арабской весной», начались не в бедной стране региона, а в одной из самых состоятельных.

Ранее Пушков рассказал о том, что, по его мнению, желание украинских властей вернуть Крым и Донбасс с помощью США является несбыточным. По словам парламентария, Соединенные Штаты не будут помогать Украине, так как не имеют «ни сил, ни желания». Североатлантический альянс, считает Пушков, также не станет предпринимать попытки содействовать Киеву в данном вопросе. «Все это — киевские фантазии», — заключил сенатор.