Социологи озвучили главные события уходящего 2019 года по версии граждан России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионная реформа и запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста признаны россиянами главными событиями 2019 года. Соответствующую информацию распространил ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

«Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%)», — отмечается в исследовании социологов.

А вот политическая жизнь Украины стала волновать россиян гораздо меньше. Так, главным международным событием 2019 года граждане РФ признали не выборы президента Украины и победу на них шоумена Владимира Зеленского (избирательная кампания в соседней стране стала главным событием завершающегося года лишь для 3% россиян), а улучшение обстановки в Сирии.

К похожим выводам пришли и аналитики «Левада-центра». Как отмечают в этой социологической службе, наиболее важным событием уходящего года для наибольшего числа россиян стала пенсионная реформа и ее последствия. Так считают 44% респондентов. Второе и третье места в рейтинге главных событий заняли масштабные лесные пожары в Сибири (38%) и летнее наводнение в Иркутской области (30%).