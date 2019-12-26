Новак намерен достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям

Александр Новак: «Независимо от санкций газопровод будет достроен» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Новак рассказал в интервью РБК, что пока непонятно, продолжит ли участие в проекте швейцарская компания-трубоукладчик Allseas, которая после объявления США новых санкций в отношении России, отозвал свои корабли со строительства газопровода. «Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций», — отметил министр. Швейцарская компания в данный момент запросила объяснения у минфина США.

По словам министра, осталось проложить всего 160 километров трубы. «Независимо от санкций газопровод будет достроен», — пообещал Новак.

Газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, напоминает Nation News. Предполагается, что топливо по нему будет поступать от побережья России в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее в российском МИД заявили, что в ответ на американские санкции в отношении «Северного потока-2» Россия оставляет за собой право расширить список граждан США, которым запрещён въезд в РФ, напоминает RT.