Владимир Путин остается для россиян неоспоримым лидером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большая часть россиян считает политиком года президента РФ Владимира Путина. За него проголосовали, по данным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 46% опрошенных. С большим отрывом от Путина на второй строке глава МИД РФ Сергей Лавров (15%).

Симпатии россиян также вызвали глава Минобороны Сергей Шойгу (10%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%), а также председатель правительства Дмитрий Медведев (6%), сообщает ТАСС. Между тем, по данным социологов «Левада-Центр», после неоспоримого лидерства Путина (31% голосов), далее росияне отдали предполчтение ураинскому президенту Владимиру Зеленскому (7%), затем следуют Лавров (6%). Четвертую строку делят президент Белоруссии Александр Лукашенко и Шойгу (5%), затем следует американский лидер Дональд Трамп (3%). В этот список больших политиков попал уральский летчик-герой, посадивший пассажирский самолет в кукурузном поле без жертв, отмечает РБК.

Опрос был проведен 12—18 декабря среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью.