В России ответили на угрозы Лукашенко забрать трубопровод

Александр Лукашенко сделал заявление о нефти без серьезных оснований, считает глава «Транснефти» Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко забрать две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» имеет политический характер, так как это действие требует серьезной экономической проработки. Такое мнение высказал глава «Транснефти» Николай Токарев.

«Скорее всего, характер политический всех этих заявлений (Лукашенко — прим. ред.), потому что по экономике они не проходят», — сказал он журналисту РБК. Токарев отметил, что подобные заявления требуют серьезной экономической проработки, передает RT. По его словам, большинство из озвученных накануне Лукашенко намерений «трудно реализуемы».

Ранее белорусский лидер рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что Минск будет искать альтернативные способы поставок нефти в случае, если Москва установит слишком высокую цену. В том числе, Лукашенко отметил возможность использования реверса саудовской или американской нефти через польский город Гданьск, подчеркивает телеканал 360. Также президент сказал, что Белоруссия готова «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба», тем самым уменьшив поставки российской нефти за границу, напоминает «Утро.ру».