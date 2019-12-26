Названа главная причина развала СССР

Основной причиной распада Советского Союза стала война в Афганистане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Война в Афганистане стала спусковым крючком для развала СССР и послужила основной причиной этого события. Об этом заявил ветеран афганской войны, писатель и политический деятель Сергей Гуляев.

«Не надо было в это ввязываться, там разобрались бы как с нами, так и без нас. В итоге мы совершенно обескровили свою экономику, подорвали международный престиж, против нас ввели санкции, ну и, конечно, погибло слишком большое количество людей», — цитирует его «Росбалт».

По мнению Гуляева, ввод войск в Афганистан был большой ошибкой советского руководства. «Я пришел туда в составе наших войск 1983 году, и с самого начала задался вопросом, что мы там делаем. Конечно, нам объясняли, что мы защищаем рубежи Родины, и если бы не мы, то тут были бы базы НАТО. Однако все эти доводы вызывали большие сомнения», — добавил он.

Ранее член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ, видный единоросс Франц Клинцевич призвал рассказать всю правду об афганской войне во время своего выступления на заседании комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений. «Выступая на заседании, я также акцентировал внимание на том, что необходимо, наконец, сказать полную правду об афганской войне. Это нужно не только нам, участникам этой войны, это нужно современной России», — написал сенатор в ноябре на своей странице в Facebook. Какую именно правду он имел в виду, политик, являющийся ветераном войны в Афганистане, не уточнил.