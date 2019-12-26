Губернатор Шумков раскрыл требования к своей команде

Вадим Шумков (в центре фото) объявил набор в губернаторский резерв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До 12 января в Курганской области принимаются заявки на включение в губернаторский резерв. Глава региона Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, кого он хочет видеть в своей команде.

«Запрос на людей способных не только болтать, выпячивая себя, или не спать на ходу, огромный. Нужны грамотные, честные, профессиональные», — написал губернатор. Где живет и работает претендент — не имеет значения: «Главное — вы готовы менять жизнь вокруг к лучшему и работать в управленческой команде области».

По данным Шумкова, из губернаторского резерва уже получили назначения 32 человека. Трое из них работают в руководстве регионального правительства, еще трое — главами администраций. Кто именно из чиновников устроился на работу благодаря резерву, он раскрывать не стал. «Этот проект — реально работающий кадровый лифт», — считает глава Зауралья.

Шумков отметил, что губернаторский резерв не является способом автоматически получить назначение или продвинуться по карьерной лестнице. «Это скорее способ обратить на себя внимание, если действительно есть, на что обращать», — пояснил он.

На сайте губернаторского резерва сообщается, что в него могут войти кандидаты с высшим образованием в возрасте от 25 до 55 лет, при этом управленческий стаж обязателен только для участников старше 30 лет. Конкурс будет проводиться в пять этапов, включая дистанционное и психологическое тестирование, тест на знание системы государственного управления, а также собеседование с экспертами.