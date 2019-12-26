Пермское правительство потратит три миллиона рублей на пледы и коврики

Пледы для правительства Прикамья изготовят из шерсти альпаки, мериносов и акрила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Пермского края планирует купить 350 шерстяных пледов, 300 туристических ковриков с рюкзаками и 480 сувенирных наборов с чаем и медом. Соответствующая закупка с начальной стоимостью три миллиона рублей появилась в системе электронных торгов.

«Это будут вязаные пледы-панно „Пермский край“, наборы путешественника (коврик для отдыха в рюкзаке) и презентационные комплекты (скатерть с национальным коми-пермяцким узором, соляной брикет с минералами Верхнекамского месторождения, ферментированный иван-чай, собранный в Пермском крае, натуральный мед и варенье из шишек)», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе министерства госзакупок Прикамья.

Самым дорогим среди всей сувенирной продукции оказался плед, его в правительстве региона оценили в 2997 рублей. Его размер 1,5 на 2 метра, а в состав должны входить шерсть меринос (60%) и альпаки (20%), а также акрил — пряжа ручного вязания (20%). На поверхность пледа будет нанесен двухцветных фактурный комбинированный узор.

Пледы, коврики и продуктовые наборы с символикой региона планируют дарить членам официальных международных и федеральных делегаций. Поставлять сувенирную продукцию в правительство Прикамья будут по мере необходимости до конца ноября 2021 года.