В Госдуме предложили приравнять курение к взяткам

Челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин предложил снабжать кино- и телефильмы, содержащие сцены взяточничества, предупреждениями о последствиях коррупции. Таким образом предлагается расширить имеющуюся практику, которая сейчас распространяется на сцены курения, пояснил «URA.RU» народный избранник.
«Документы готовы, после Нового года внесу законодательную инициативу: в фильмах, где демонстрируются коррупционные действия, обязательными сделать предупреждения о номере статьи УК РФ и тяжести наказания», — заявил Пашин.
По словам представителя ЛДПР, предварительно среди молодежи провели опрос. Он показал, что молодые люди не имеют точного представления о последствиях коррупционных преступлений и даже не видят в коррупции ничего зазорного.
«В отличие от убийств или изнасилований, дача взятки в фильмах становится нормой. Молодежь не всегда понимает, что это грозит реальным сроком в колонии, — пояснил Пашин „URA.RU“. — Раз мы предупреждаем о вреде курения, и люди задумываются об этом, считаю уместным предупреждать о наказании за дачу взятки. Чем отчетливее люди будут это понимать, тем лучше будет нашей стране».