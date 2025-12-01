Зимняя граница в нацпарке прошла по горным вершинам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отсутствие снега в декабре заставило трудом выживать обитателей нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском округе (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе учреждения, когда ударят морозы недостаток снега поставит под удар многих животных.

«Судя по прогнозу погоды, к концу недели должно похолодать до вполне зимних значений. Но вот снега пока недобор, и это создает проблемы обитателям национального парка», — рассказали сотрудники «Зигальги» на своих электронных ресурсах.

По данным экологов, зима обосновалась на вершинах хребта. Остальная поверхность склонов оказалась без снега. За последние пять лет наблюдений начало декабря оказалось самым малоснежным.

Отсутствие снега как естественного теплоизолятора лишило защиты животных, обитающих в норах. Им пришлось тратить дополнительные силы на углубление жилищ, что помешало нормальному переходу в состояние зимней спячки.

Проблемы затронули и холоднокровные виды, зимующие в водоемах. Без ледового покрова вода остывает слишком быстро, создав для них экстремальные условия.