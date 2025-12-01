Логотип РИА URA.RU
Общество

В национализированном Торговом центре в Челябинске откроют НЦ «Россия» и каток

01 декабря 2025 в 10:19
ТЦ может стать местом для демонстрации достижений региона

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в легендарном Торговом центре (ТЦ) на набережной реки Миасс планируют открыть филиал центра «Россия», коворкинг и каток. Об этом сообщил источник. Информацию о том, что такой вариант рассматривается, подтвердили в правительстве области. 

«На базе ТЦ планируется создать региональный филиал национального центра „Россия“. Ожидается, что там будут демонстрировать достижения и новые проекты социально-экономического развития Челябинской области, проводить выставки, ярмарки, форумы, конгрессы и конференции», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на источник. В здании также может появиться коворкинг, фудкорт, ледовый каток. 

Такой вариант действительно рассматривается, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Но окончательный проект по перепрофилированию ТЦ еще не готов. «Состав инфраструктуры общественно-выставочного пространства будет определен по результатам проведения обследования состояния здания и проектно-изыскательных работ», — отметили в областном правительстве. 

Национальный центр «Россия» — постоянная экспозиция, созданная на базе Международной выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ в 2023–2024 годах. В задачи центра входит демонстрация достижений России в науке, культуре и экономике, укрепление национальной идентичности и сохранение наследия. 

ТЦ ранее принадлежал владельцам Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Александру Аристову и Юрию Антипову. В 2024 году ЧЭМК национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ. Под национализацию также попали также принадлежавшие Аристову и Антипову ТЦ и бассейн «Электрометаллург». 23 декабря 2024 года ТЦ перешел в собственность Челябинской области. 

Вскоре арендаторы стали жаловаться на новое руководство ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор». В здании начались перебои с электричеством и интернетом, парковки плохо убирались от снега, договоры на аренду не перезаключались. Прошлой весной предполагалось, что в ТЦ начнут продвигать челябинские бренды, в том числе дизайнерскую одежду. Вся информация о национализации ЧЭМК собрана в сюжете на URA.RU. 

