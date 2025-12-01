Более 870 участников СВО и членов их семей обследовали в Челябинской области

Для участников СВО и их семей создали все условия, чтобы в один день пройти диагностический комплекс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области более 870 участников спецоперации и членов их семей прошли углубленную диспансеризацию в рамках масштабной акции «День здоровья для СВОих». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В поликлиниках Челябинской области состоялась масштабная акция „День здоровья для СВОих“, направленная на поддержку участников специальной военной операции, их семей и семей погибших военнослужащих. Всего в мероприятии приняли участие 873 человека, в том числе 173 ветерана СВО и 382 члена семей военнослужащих», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Обратившиеся смогли пройти ключевые обследования. В частности, флюорографию (ФОГ), маммографию, УЗИ различных органов и ЭКГ. Консультации проводили врачи-терапевты и узкие специалисты.

Продолжение после рекламы