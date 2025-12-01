Более 870 участников СВО и членов их семей обследовали в Челябинской области
Для участников СВО и их семей создали все условия, чтобы в один день пройти диагностический комплекс
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинской области более 870 участников спецоперации и членов их семей прошли углубленную диспансеризацию в рамках масштабной акции «День здоровья для СВОих». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В поликлиниках Челябинской области состоялась масштабная акция „День здоровья для СВОих“, направленная на поддержку участников специальной военной операции, их семей и семей погибших военнослужащих. Всего в мероприятии приняли участие 873 человека, в том числе 173 ветерана СВО и 382 члена семей военнослужащих», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Обратившиеся смогли пройти ключевые обследования. В частности, флюорографию (ФОГ), маммографию, УЗИ различных органов и ЭКГ. Консультации проводили врачи-терапевты и узкие специалисты.
«День здоровья для СВОих» — это не разовая акция, а продолжение работы по медицинскому сопровождению защитников страны и их родственников, отметила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская. «Физическое и психологическое восстановление требует самого пристального внимания. Мы создали все условия, чтобы человек в один день мог пройти основной диагностический комплекс. Здоровье наших защитников и их семей — наш приоритет», — добавила Колчинская.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!