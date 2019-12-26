В Подмосковье врачи неделю не могли найти автомобильную деталь в теле пострадавшего в ДТП

От мощного удара детали машины пробили молодому человеку живот и ногу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Подмосковье врачи неделю не могли найти в теле 23-летнего Сергея Носача, который чуть не погиб в ДТП, автомобильный рычаг. По факту произошедшего Следственный комитет по Московской области начал проверку.

«Следственным отделом по городу Домодедово организовано проведение доследственной проверки о ненадлежащем оказании медицинской помощи 23-летнему мужчине-инвалиду, пострадавшему в ДТП», — приводит слова ведомства портал «Подмосковье сегодня». Отмечается, что от мощного удара детали машины пробили Носачу живот и ногу.

Молодому человеку сделали в больнице операцию, назначили лекарства для восстановления и выписали. Однако спустя несколько дней у него поднялась температура. Автомобильный рычаг длиной 14 сантиметров нашли в ноге пострадавшего в аварии только при повторных исследованиях. Подчеркивается, что в 2012 году Носач также попал в ДТП. В тот раз он получил травму позвоночника и утратил возможность ходить.