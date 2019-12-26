Баста и другие звезды призвали помочь тюменскому ребенку, на лечение которого требуется 163 млн рублей Фото: Владимир Андреев

Певцы Баста, Леонид Агутин, Валерия и другие звезды спорта и шоу-бизнеса поддержали больного ребенка из Тюмени. В своих блогах в Instagram они сделали репост обращения с просьбой о финансовой помощи от родителей малыша. У семимесячного Дмитрия Тишунина очень редкое заболевание — ему может помочь лечение в США стоимостью 2,5 миллиона долларов.

«На лечение нужно 163 миллиона рублей. За четыре недели сбора нам удалось собрать треть суммы. Времени с каждым днем все меньше, но мы надеемся на лучшее. Нас поддержали очень много людей. В том числе известных, которые сообщили о нашей проблеме своим подписчикам», — рассказала «URA.RU» мать ребенка Виктория Тишунина.

Странности в развитии малыша родители заметили в пять месяцев: ребенок перестал держать голову. Обследование выявило у Димы спинальную мышечную атрофию. Лекарство от нее нашлось в США. Нужен всего один укол, но стоит он очень дорого.

50 миллионов рублей на лечение уже собрано: Тишуниным помогают не только жители России, но и Казахстана, а также других стран мира. В Тюмени в поддержку малыша проходят акции, флешмобы и автопробеги. Тысячи людей вместе с родителями продолжают верить в лучшее. «Конечно, мы верим в чудо. Верим в то, что у нас получится собрать нужную сумму и Дима будет здоров. Мы все для этого сделаем», — сказали агентству родители ребенка.

Репост Валерии Фото: страница Валерии, Instagram