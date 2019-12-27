В структуре челябинского минздрава прошли обыски

Силовики пришли в подразделение правительства Южного Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинском областном медицинском информационно-аналитическом центре (ЧОМИАЦ) прошли следственные действия. Об этом «URA.RU» сообщили источники в следственном управлении СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в апреле он получил 165 тысяч рублей от подчиненного за общее покровительство и включение в списки получающих поощрительные выплаты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Они ведут оперативное сопровождение по делу.

Центр был создан в 2004 году постановлением регионального правительства. Согласно положению, он занимается сбором, обработкой, анализом данных и статистической информации о кадрах и деятельности лечебных учреждений региона. Также он занимается организацией, внедрением и развитием современных информационных технологий в региональной системе здравоохранения. Директором учреждения является Артем Пластовец.