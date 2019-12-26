Пермский чиновник, которого дважды не смогли отправить в отставку, решил свою судьбу

Вячеслав Бурков решил сложить с себя полномочия главы района Фото: ТИК Большесосновского района

Глава Большесосновского района (Пермский край) Вячеслав Бурков рассказал «URA.RU», что принял решение сложить с себя полномочия. Вопрос о его отставке будет рассмотрен 27 декабря на заседании земского собрания района. Бурков выразил уверенность, что с вероятностью 99,9% его отставка будет принята депутатами. Мотивы своего решения он не уточнил, указав лишь, что принял для себя «непростое, но достаточное мудрое и взвешенное решение».

«Отстояв свое доброе имя в суде, я принял такое неординарное, но, на мой взгляд, правильное решение. Что по этому поводу думают мои оппоненты, меня особо не волнует. Если им хочется думать, что они победили, пусть будет так, но победителем ухожу я», — пояснил Бурков.

Говоря о дальнейших планах, глава Большесосновского района пояснил, что «пока намерен отдохнуть, а затем искать, куда применять свой талант». Он также не исключил своего участия в выборах на должность главы нового муниципального образования — Большесосновского городского округа, если таковой будет создан. «Если краевые власти или местные депутаты, население будут нуждаться в моих услугах, то я готов обсуждать данный вопрос», — пояснил Бурков.

«URA.RU» рассказывало о противостоянии главы Большесосновского района и местных депутатов, которые дважды отправляли его в отставку. Однако Бурков оба раза обжаловал решения депутатов в суде и сумел восстановиться в должности.