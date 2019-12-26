25 декабря 2019

Мэр Екатеринбурга готов рассмотреть переименование улицы Ельцина в Сталина

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету на 2020 год. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский рассмотрит вопрос переименования, если поступят документыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался по поводу предложений коммунистов переименовать улицу Ельцина в Сталина. Высокинский заявил на пресс-конференции, что готов рассмотреть любые предложения, передает корреспондент «URA.RU».

«Я принципиальный противник того, чтобы у кого-то что-то забирать и кому-то что-то давать. Если горожане примут решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», — заявил мэр города.

Ранее Евгений Емалетдинов, возглавляющий свердловскую ячейку партии «Коммунисты России», написал на своей странице в соцсети, что объявил сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина. Он пообещал, что подписи будут переданы в администрацию города. Улица, о которой идет речь, находится в самом центре Екатеринбурга. С 1919 года по 2008 она называлась улица 9 Января. С 8 апреля 2008 года ей присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина.

Фото: Евгений Емалетдинов, Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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