Мэр Екатеринбурга готов рассмотреть переименование улицы Ельцина в Сталина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался по поводу предложений коммунистов переименовать улицу Ельцина в Сталина. Высокинский заявил на пресс-конференции, что готов рассмотреть любые предложения, передает корреспондент «URA.RU».
«Я принципиальный противник того, чтобы у кого-то что-то забирать и кому-то что-то давать. Если горожане примут решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», — заявил мэр города.
Ранее Евгений Емалетдинов, возглавляющий свердловскую ячейку партии «Коммунисты России», написал на своей странице в соцсети, что объявил сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина. Он пообещал, что подписи будут переданы в администрацию города. Улица, о которой идет речь, находится в самом центре Екатеринбурга. С 1919 года по 2008 она называлась улица 9 Января. С 8 апреля 2008 года ей присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина.