Москва назвала условия для оплаты Универсиады в Екатеринбурге. СКАН

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Презентация, посвященная старту первого этапа выбора талисмана Универсиады-2023. Екатеринбург, куйвашев евгений
Исполнительная дирекция Универсиады-2023 создана в октябре по поручению Евгения КуйвашеваФото: Анна Майорова © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Правительство РФ установило правила предоставления субсидии из федерального бюджета на финансирование Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Документ 23 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, для получения субсидии АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» должна направить запрос в Министерство спорта РФ. При этом необходимо четко прописать, на что планируется потратить бюджетные средства, и обосновать размер субсидии. На рассмотрение запроса отводится 15 дней.

«Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, в котором предусматриваются цели предоставления, перечень конкретных мероприятий, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов», — указано в постановлении.

Оценка результатов деятельности исполнительной дирекции Универсиады осуществляется Министерством спорта РФ. В случае несоблюдения требований дирекция должна вернуть выделенные средства в 30-дневный срок.

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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