Исполнительная дирекция Универсиады-2023 создана в октябре по поручению Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Правительство РФ установило правила предоставления субсидии из федерального бюджета на финансирование Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Документ 23 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, для получения субсидии АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» должна направить запрос в Министерство спорта РФ. При этом необходимо четко прописать, на что планируется потратить бюджетные средства, и обосновать размер субсидии. На рассмотрение запроса отводится 15 дней.

«Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, в котором предусматриваются цели предоставления, перечень конкретных мероприятий, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов», — указано в постановлении.

Оценка результатов деятельности исполнительной дирекции Универсиады осуществляется Министерством спорта РФ. В случае несоблюдения требований дирекция должна вернуть выделенные средства в 30-дневный срок.