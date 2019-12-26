Пугачева призвала к бойкоту Бузовой на «Голубом огоньке»

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева попросила продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления телеведущей и блогера Ольги Бузовой на новогоднем «Голубом огоньке». Примадонна считает, что сценическое поведение последней будет неуместным на традиционном новогоднем шоу.
Пугачева обратилась к продюсеру с просьбой удостовериться, что Бузова не будет сниматься в «Голубом огоньке» в качестве ведущей. Певица возмутилась сценическим образом Бузовой и ее манерой выступления перед зрителями. Также Пугачева усомнилась в таланте телеведущей. «Новый год — это семейный праздник, на котором нельзя трясти арбузами», — передает «Газета.ру» слова певицы.
Представитель Игоря Крутого рассказал «URA.RU», что ему ничего неизвестно о просьбе Пугачевой. Он также пообещал связаться с самим продюсером, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ.
Впервые в качестве ведущей «Голубого огонька» Бузова появилась в 2018 году в паре с юмористом Евгением Петросяном, напоминают «Дни.ру». Шоумен опубликовал фото с Бузовой в своем Instagram, после чего подвергся критике своих подписчиков, которые попросили его выбрать другую соведущую, сообщает телеканал 360. В итоге Бузову все-таки показали по телеканалу «Россия 1», однако «Первый канал» вырезал ее выступление из своей новогодней программы.