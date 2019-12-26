С российского рынка исчез зарубежный препарат для лечения лейкоза «Онкаспар». Это связано с тем, что у лекарства, которое не имеет альтернативы, сменились производитель и форма выпуска, в результате чего он оказался не зарегистрированным в России. По данным специалистов, без «Онкаспара» выживаемость детей, больных острым лимфобластным лейкозом, может снизиться на 40%.
«По протоколу пациентам нужно давать именно „Онкаспар“. „Аспарагиназа“ [препарат для лечения лейкоза, который производят в России] — похожий препарат, но равнозначной заменой он быть не может», — рассказал ТАСС детский гематолог-онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан. По его словам, сейчас дети, которым не хватило «Онкаспара», получают «Аспарагиназу», но результаты лечения резко ухудшились.
Купить «Онкаспар» за рубежом можно, и для этого нужно специальное разрешение Минздрава РФ, но покупать незарегистрированный препарат на бюджетные деньги нельзя. Приобрести препарат самостоятельно не получится, так как, по словам Масчана, «Онкаспар» самим родителям никто не продаст. Поэтому ввезти «Онкаспар» удастся лишь при прямом участии государства. По некоторым данным, препарат могут зарегистрировать по единым правилам Евразийского экономического союза, но в этом случае препарат вернется на рынок только в 2021 году.