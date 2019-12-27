В Челябинск едет новый куратор выборной кампании

Иван Квитка (справа), давний соратник Владимира Мякуша (слева), берет челябинские выборы под личный контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», тюменский депутат Госдумы Иван Квитка 27 декабря приедет в Челябинск. Он проведет первое, установочное заседание по подготовке к выборам 2020 года на Южном Урале, сообщил «URA.RU» источник в руководстве областного отделения «ЕР».

«Квитка берет подготовку к праймериз и выборам под личный контроль. Он лично намерен участвовать в формировании списков кандидатов в Заксобрание области и в депутаты муниципалитетов, а также руководить выборными штабами партии», — поделился инсайдер.

По словам собеседника, заседание пройдет в региональном исполкоме «ЕР». На него приглашен президиум областного политсовета партии в полном составе во главе со спикером ЗСО, лидером регионального отделения «ЕР» Владимиром Мякушем. «Квитка — давний соратник Мякуша. Через друг друга оба усиливают свои позиции в преддверии выборной кампании», — добавил собеседник.

Квитку назначали куратором муниципальных выборов в Челябинске в прошлом году. Он создал несколько штабов, которые должны были организовать и провести кампанию. По требованию Квитки из политсовета исключили сенатора Олега Цепкина, что создало напряжение с командой экс-губернатора Бориса Дубровского. Это закончилось тем, что по решению генсовета «ЕР» новым куратором подготовки к выборам назначили депутата Госдумы Владимира Бурматова. Тот закрыл штабы, создав единую структуру. Но после смены губернатора, кампания перешла под контроль новых региональных и городских властей.