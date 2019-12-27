26 декабря 2019
25 декабря 2019
24 декабря 2019

Пермский экс-депутат, осужденный за избиение DJ Smash, вышел на свободу и сделал первое селфи

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу об избиении DJ Smash. Пермь , телепнев александр
Александр Телепнев вышел на свободуФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета
Избиение Dj Smash в пермском клубе

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, избивший DJ Smash (Андрей Ширман), вышел на свободу. На своей странице в Facebook он опубликовал первое фото после освобождения.

Телепнев не стал ничего объяснять под снимком, но подписчики отметили, что он хорошо выглядит после колонии и пожелали удачи.

Ранее источники «URA.RU» в силовых структурах сообщали, что Телепнев должен выйти на свободу 19 ноября. Судя по всему, освобождение несколько затянулось. Экс-депутат отбывал наказание в колонии-поселении № 39 в Оханском районе. Досрочно на свободу он был отпущен по решению Нытвенского городского суда. Дело в том, что экс-депутат и Ширман заключили мировое соглашение. Согласно его условиям, обидчик музыканта размещает деньги (компенсация за причиненный Ширману ущерб) в индивидуальном банковском сейфе, а DJ Smash не возражает, чтобы Телепнева досрочно освободили.

Осужден Телепнев, а также промоутер Сергей Ванкевич были за то, что избили в пермском ночном клубе «Дом культуры» Dj Smash. Суд приговорил их к двум годам колонии.

Фото: Скрин страницы Facebook Александра Телепнева

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© Служба новостей «URA.RU»
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