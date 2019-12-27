Лидер партии КПРФ планирует выйти на работу после 2 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Госдумы от разных фракций рассказали, как будут праздновать Новый год. Большинство из них будут встречать праздник в кругу близких.

Народный избранник от партии «Единая Россия» Виталий Милонов под бой курантов выпьет «стакан киселя» с семьей, а дальше будет встречать Новый год в своем округе с избирателями. На одном из мероприятий он сам даже переоденется в Деда Мороза. «Мои дети верят в Деда Мороза, знают, что он существует. Я сам это знаю», — приводит его слова «Ридус». Милонов пожелал россиянам в следующем году отказаться от алкоголя, сигарет, кальянов, гамбургеров, фастфуда, чипсов и пива.

Народный избранник от партии ЛДПР Владимир Жириновский будет провожать Старый и праздновать Новый год со своей семьей дома. По словам депутата, 1 января он обычно приглашает друзей на новогодний завтрак в 9 утра в каком-нибудь ресторане. Жириновский планирует в каникулы покататься на коньках, на лыжах, на лошадях и сходить с друзьями в баню.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также собирается отметить Новый год в кругу близких. На его столе обязательно будут селедка под шубой, салат оливье и холодец. В новогодние праздники депутат планирует отправиться в тур по России. «В этом году на конец декабря в Москве со снегом туго, поэтому поеду туда, где его побольше», — заявил политик.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов будет праздновать Новый год в кругу семьи и восьми внуков. Он традиционно приготовит свое фирменное блюдо — жареную картошку «по-зюгановски». По словам политика, он научился готовить ее еще, когда учился в университете и жил в общежитии. При этом Зюганов не собирается отдыхать в новогодние праздники. Он планирует выйти на работу после 2 января.