Представитель Путина оценил миллиардные расходы Москвы на Новый год

Москва может позволить себе крупные расходы на новогодние украшения, поскольку является богатым субъектом РФ. К этому привела успешная политика столичных властей по развитию экономики, сказал во время общения со СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Москва не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила даже после того, как ушли крупные налогоплательщики, как „Газпром“, „Газпром-Нефть“. По идее, доходы Москвы должны были сократиться. Но нет, они увеличились. Поэтому в пропорции субъект очень много зарабатывает, субъект действительно богатый», — подчеркнул представитель Кремля.
Власти собираются потратить на подготовку к Новому году в Москве не менее 1 миллиарда и 157 миллионов рублей, сообщало ранее «URA.RU». К примеру, 528,5 миллиона рублей были заложены на два главных катка столицы — на ВДНХ и в Парке Горького.