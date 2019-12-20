Московские власти потратят больше миллиарда рублей на Новый год

Власти собираются потратить на подготовку к Новому году в Москве не менее 1 миллиарда и 157 миллионов рублей. Об этом сообщает «Дождь» на основе данных портала госзакупок.
«Почти половину суммы, заложенной на зимние праздники, муниципалитеты и мэрия собираются потратить на катки. На два главных катка столицы — на ВДНХ и в Парке Горького — потратят 528,5 миллиона рублей», — сообщает издание. Деньги пойдут на монтаж оборудования и элементов катка, а также на аренду машин для заливки льда и холодильного оборудования.
Треть всех денежных средств (336 млн рублей) будет израсходована на гуляния. Их запланировано около 270 штук. Кроме того, по 30 миллионов рублей московские власти потратят на подарки для детей-сирот и фейерверки.
Почти 100 миллионов рублей будет потрачено на украшение парков. В свою очередь, в 91 миллион московским муниципалитетам обойдутся гирлянды, баннеры и елки.
Уточняется, что в прошлом году, по сведениям РБК, власти столицы выделили на праздник 972 миллиона рублей. Однако за два года до этого на Новый год было потрачено 3 миллиарда рублей.