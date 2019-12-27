Первый замгубернатора Тюменской области ушел с поста

Наталья Шевчик займет пост советника по стратегическим вопросам Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Первый замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик покинула свой пост. Об этом на заседании президиума регионального правительства 27 декабря сообщил глава региона Александр Моор.

«О своем желании оставить должность первого заместителя губернатора Наталья Александровна сообщила с первого дня моей работы. Учитывая огромнейший опыт управления не только в социальной сфере, но и в целом, мы договорились, что избавим ее от решения текущих вопросов и сконцентрируем только на стратегических задачах», — приводит слова главы региона ИА «Тюменская линия».

С 31 декабря Наталья Шевчик станет советником главы региона по стратегическим вопросам. На этой должности она будет курировать вопросы развития «Медицинского города» и Западно-Сибирского НОЦ, а также сотрудничества с инновационным центром Сколково. В зоне ответственности чиновницы останутся проекты «Ключ к жизни», «Университетская клиника» и празднование Дня Победы.

В пресс-службе губернатора Тюменской области на звонки «URA.RU» не отвечают.

Наталья Шевчик проработала в областном правительстве на протяжении 18 лет, придя на должность замгубернатора Тюменской области. С 2010 года была назначена первым замгубернатора региона.