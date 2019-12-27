Российская школьница умерла после сдачи ГТО

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Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле, бассейн, спорткомплекс президентский
Школьнице стало плохо в бассейнеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковном Воскресенске после сдачи ГТО по плаванию умерла 17-летняя школьница. Девушку экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», девушка начала терять сознание во время заплыва на 50-метровую дистанцию. Находившиеся рядом люди помогли вытащить школьницу из воды.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В данный момент следователи опрашивают свидетелей инцидента и организаторов мероприятия.

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