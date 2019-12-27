Вдову Лужкова объявили в розыск

Против президента компании Inteco Management Елены Батуриной возбудили уголовное дело о клевете в отношении финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина. Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в розыск, так как ранее она не являлась на заседания по делу.
«Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете, которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева. Он является финансовым управляющим в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента компании „Интеко“ Виктора Батурина», — сообщает РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, который представляет интересы заявителя.
По его словам, Манжеев обратился в один из мировых судов Элисты еще в сентябре. Причиной для обращения стало заявление Батуриной о том, что Манжеев является участником уголовного дела в России. В рамках дела Манжеев якобы обвиняется в том, что получил доступ к средствам Батуриной при помощи поддельных документов. Сам Манжеев считает эту информацию клеветой.
Согласно постановлению мирового суда, с 27 декабря Батурина находится в розыске и обязана явиться в суд, за исполнением решения будет следить МВД Калмыкии. Такое решение в суде объяснили тем, что до этого Батурина пять раз не приходила на заседания. При этом подчеркивается, что сама обвиняемая знает об уголовном деле — в суде ее интересы защищают сразу четыре адвоката.
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