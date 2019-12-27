«Газпром» выплатил почти три миллиарда долларов Украине

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу сообщил представитель компании.
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, „Газпром“ выплатил 2,9 млрд долларов „Нафтогазу Украины“ по решению Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — цитирует RNS представителя «Газпрома».
20 декабря Россия и Украина договорились, что «Газпром» продолжит транзит российского газ через территорию Украины после того, как газовые компании урегулируют взаимные претензии. Согласно договоренностям, российская компания обязалась выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов, в свою очередь, «Нафтогаз» и Антимонопольный комитет Украины заявили, что откажутся от других претензий к «Газпрому».
До конца 2019 года стороны должны подписать новый контракт, по которому «Газпром» получит право транспортировать российский газ через Украину еще в течение пяти лет.
«Газпром» и «Нафтогаз» вели судебные тяжбы по контрактам на транзит и поставки газа на Украину с 2014 года. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту. «Газпром» обжаловал это решение, однако суд отклонил апелляцию.