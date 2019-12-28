В полицию пострадавшая не обращалась Фото: depositphotos.com

На члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области пятого созыва Дарью Беляеву совершено нападение. Об этом сообщил «URA.RU» председатель ОНК Свердловской области Владимир Попов.

«Знаю, что Дарья позвонила моему заместителю, сказала, что кто-то на нее напал и избил. Пытался до нее дозвониться, но телефон она не берет», — сообщил Владимир Попов.

Корреспонденту «URA.RU» также не удалось дозвониться до Беляевой. На своей странице она опубликовала фотографии, где у нее разбит нос и кровь на лице. Руководитель местного отделения «Открытой России» Владислав Постников написал на своей странице, что «днем к ней приходил предположительно сотрудник полиции в штатском» Сама Беляева под своей фотографией поместила странный текст: «Я отправилась на новый заказ. Ведущим быть. Не дошла… мы будем жить всегда на сайте ФСБ, извечная весна в холодном декабре».

Ранее Беляева писала, что ее пригласили быть ведущей на корпоративе. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что заявления от пострадавшей не поступало. Беляева стала известна в 2019 году как одна из инициаторов проведения референдума по вопросу строительства храма в сквере у Театра драмы.