27 декабря 2019
26 декабря 2019
25 декабря 2019

Родители больного ребенка из Тюмени собрали на лечение миллион долларов, но этого мало

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Больному мальчику для выздоровления нужен один уколФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родители семимесячного Димы Тишунина из Тюмени за четыре недели собрали на лечение ребенка миллион долларов. Об этом они рассказали в своем Instagram.

«Кааак? Как вы это делаете? Миллион долларов за 4 недели! Да, мы самая дружная команда волшебников, которая скоро обязательно свершит чудо и подарит Диме жизнь!» — написала в своей публикации мать ребенка Виктория Тишунина.

Дима Тишунин болен спинальной мышечной атрофией. Помочь ему может один укол препаратом «Zolgensma». Лекарство есть в США. Полная стоимость курса лечения — два с половиной миллиона долларов.

Ранее «URA.RU» писало о том, что семья Тишуниных получила большую поддержку от жителей России, Казахстана и других стран мира. Многие звезды российского спорта и шоу-бизнеса сделали в своих блогах в Instagram репост обращения с просьбой о финансовой помощи от родителей малыша.

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© Служба новостей «URA.RU»
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